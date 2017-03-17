В Краснодаре аграрии приступили к посадке рассады в теплицах

В Краснодаре в марте аграрии начали высаживать рассаду в теплицах раньше сроков.

Об этом сообщили в отделе малых форм хозяйствования городской администрации.

В одном из частных хозяйств закончили высаживать рассады томатов и огурцов в десяти теплицах. Их общая площадь составляет 12 тыс. кв. м. К 20 марта планируют завершить работу еще в 26 теплицах. Все они оборудованы системой капельного орошения. Ожидается, что каждая из них принесет более 20 т урожая.

Еще в одном фермерстве высадили кусты клубники, в том числе новых сортов. Каждая теплица вмещает более 3 тыс. кустов. В трех из них ягода уже зацвела. Первый урожай ожидают в апреле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

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