В Краснодаре Академия танца Бориса Эйфмана проведет набор детей

В Краснодаре 5 мая преподаватели Академии танца Бориса Эйфмана проведут просмотр талантливых детей.

Отбор начнется в 13:00 в Краснодарском музыкальном колледже имени Н. А. Римского-Корсакова. Принять участие в просмотре смогут дети в возрасте от шести до 15 лет.

Учащиеся Академии получают общее и профессиональное образование, иногородним ученикам предоставляется место в учебно-жилом комплексе на условиях полного пансиона, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Подробную информацию об Академии можно узнать здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана 28 апреля представит в Краснодаре постановку «Евгений Онегин».

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