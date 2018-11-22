В Краснодаре активисты «Отрядов Путина» заявили о нападении на их офис

Это произошло 21 ноября. Полиция проводит проверку.

Активисты скандально известных краснодарских «Отрядов Путина» заявили, что на них напали неизвестные, распылили слезоточивый газ и ранили председателя организации в ногу. Произошедшее сняли на видео, запись разместили 21 ноября в соцсетях.

На записи активистка благотворительного фонда «Социальная справедливость», активисты которого организовали движение «Отряды Путина», рассказывает, что к ним в офис пришли два человека.

«Весь офис в крови. Гильзы собрали, по всей видимости, сотрудники полиции. Марата Динаева, Фатиму Динаеву и Владислава Бобку увезли на скорой. О их состоянии никаких подробностей нет. В Динаева и Бобку стреляли из травматического пистолета. Неизвестные ворвались, стреляли в ноги», — рассказал активист Александр Савельев.

«Одно я видела лицо. Они зашли и сказали: «Перестаньте заниматься тем, чем вы занимаетесь». Мне баллончиком попали вот прямо в лицо. Целенаправленно стреляли в шефа», — сказала другая женщина.

На ролике руководитель «Социальной справедливости» Марат Динаев поворачивается к оператору спиной, на его джинсах видны отверстия, предположительно, от пуль, и подтеки красной жидкости — предположительно крови.

При этом, как отметили пользователи соцсетей в комментариях, эти ранения не мешают ему ходить, мужчина не хромает. Некоторые пользователи предположили, что активисты сами устроили провокацию и инсценировали нападение.

«Ой, не верю, сами на себя напали, такие бессовестные, что угодно от них можно ожидать. Не нужны они никому», — прокомментировал произошедшее пользователь в соцсети.

«По факту конфликта между гражданами в одном из офисов Краснодара в полиции проводят проверку», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале ноября Минюст закроет краснодарский благотворительный фонд, финансировавший «Отряды Путина». В фонде с 26 сентября по 22 октября провели проверку. Выявили нарушения законодательства РФ.

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