В Краснодаре амброзию скосили на площади 7 тыс. гектаров

Для этого использовали 167 ручных газонокосилок и 19 тракторных косилок.

Покос сорной растительности продолжается на территории городских кладбищ, отработано 62%.

На небольших участках в черте города амброзию вырывают с корнями, а на крупных площадях — скашивают. Особое внимание уделяется борьбе с сорняком в частном секторе, на участках, выделенных под строительство, обочинах дорог, пустырях, территориях, прилегающих к складам, магазинам, школам, больницам, детским дошкольным учреждениям, местам массового пребывания горожан.

В Краснодаре работает специальная городская комиссия по борьбе с амброзией, созданы рейдовые группы, которые выявляют очаги произрастания растения. Материалы по нарушителям направляют в административные комиссии внутригородских и сельских округов, а также в Россельхознадзор для наложения штрафов.

На данный момент в Краснодаре составили 156 протоколов об административных нарушениях, выдали 935 предписаний, обязывающих правообладателей заросших сорняками участков привести их в порядок.

В городской Единой дежурно-диспетчерской службе открыта горячая линия по приему информации о местах произрастания амброзии. Об этом можно сообщить по единому номеру ЕДДС — 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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