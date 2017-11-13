В Краснодаре арестовали обвиняемых в хищении 1 млрд рублей у дольщиков ЖК «Кино»

Двоих мужчин взяли под стражу 13 ноября.

По версии следствия, генеральный директор ООО «Юг-ГарантСтрой» и собственник земельного участка решили похитить деньги дольщиков при строительстве многоэтажки. Они получили необходимые для строительства документы и выполнили ряд работ под видом возведения дома на улице Уральской, 100. С 2014 года по 2017 год они заключили договоры долевого участия и похитили около 1 млрд рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Октябрьский районный суд 30 сентября избрал для обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Мужчины обжаловали это решение, в октябре суд апелляционной инстанции изменил меру пресечения на домашний арест.

Прокурор края опротестовал решение, президиум Краснодарского краевого суда отменил постановление суда второй инстанции, а материалы дела направил на новое рассмотрение. В суде апелляционной инстанции 13 ноября решение Октябрьского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу оставлено без изменений. Расследование уголовного дела продолжается.

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