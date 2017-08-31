В Краснодаре арестовали троих подозреваемых в нападении на полицейских

31 августа в 19:57

Суд 31 августа удовлетворил ходатайство следователя об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Никите Медведеву и Дмитрию Карачкину. Владиславу Гмыре меру пресечения избрали 30 августа — заключение под стражу.

В зависимости от роли каждого, трое местных жителей в возрасте от 21 до 26 лет подозреваются в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, применении насилия в отношении одного из них, покушении на убийство молодого человека (ст. ст. 317, 318, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также неправомерном завладении автомобилем с применения насилия (ч. 4 ст. 166 УК РФ), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Проводятся следственные действия, допрашиваются подозреваемые, свидетели и пострадавшие. Также проверяется причастность подозреваемых к совершению иных преступлений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельбу по полицейским в Краснодаре злоумышленники открыли 28 августа. На посту ДПС на въезде в Краснодар стражи порядка остановили черную Toyota Camry. В ней находились три человека. Вместо того, чтобы предъявить документы, подозреваемые открыли огонь. Затем пассажиры убежали, одного из них удалось задержать.

Водитель Никита Медведев ударил полицейского и скрылся, за ним устроили погоню. На одной из улиц беглец вышел из автомобиля и расстрелял машину правоохранителей. Благодаря этому ему удалось оторваться от стражей порядка. На пересечении Тургенева и Атарбекова он врезался в стоящие на светофоре автомобили, выпрыгнул из машины и убежал. В салоне и багажнике машины стражи порядка обнаружили целый склад боеприпасов — патроны для охотничьего ружья, пистолет, заряженные магазины, чехлы на автоматы.

Первый задержанный — 27-летний Владислав Гмыря в 2010 году был осужден за экстремизм.

Водителя — 21-летнего Никиту Медведева — задержали в ночь на 30 августа. В Интернете появилось видео операции. Третьего подозреваемого, 25-летнего Дмитрия Карачкина, задержали вечером 30 августа в квартире у знакомого. Видео спецоперации можно посмотреть здесь. По данным ФСБ, трое подозреваемых в нападении на полицейских в Краснодаре входили в радикальную группу.

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