В Краснодаре арестовали застройщика по подозрению в хищении 111 млн рублей дольщиков

В отношении мужчины 6 ноября возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, генеральный директор ООО «СтройМеталлИнвест» обманным путем похитил привлеченные от участников долевого строительства 111 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали. Октябрьский районный суд Краснодара 28 ноября избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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