В Краснодаре артисты Крымского театра драмы покажут три спектакля

В Краснодаре с 11 по 13 апреля пройдут гастроли Крымского академического русского драматического театра имени Горького.

Артисты покажут три спектакля. Спектакль «Номер с фруктами» поставлен по комедии московского автора Александра Коровкина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе театра.

«Наша жизнь — сплошная цепь парадоксов, соединение драматических, комедийных, мелодраматических элементов. Но мы пытаемся разобраться в себе, определить жизненные ориентиры и, если посчастливится, встретить свою любовь. В «Номере с фруктами», как и в нашей жизни, все эти моменты органично сочетаются», — сказал режиссер-постановщик заслуженный артист Украины Юрий Федоров.

Краснодарцам представят комедию «Незаконные невесты». Спектакль поставлен по пьесе французского драматурга Марка Камолетти «Боинг — Боинг». Она признана одной из лучших комедий XX века и занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Гастроли завершит спектакль «Примадонны», который поставил народный артист УССР Анатолий Новиков по комедии драматурга Кена Людвига.

В постановках будут задействованы народный артист Украины Валерий Юрченко, заслуженные артисты Украины Валерия Милиенко, Сергей Ющук, Игорь Бондзик, Людмила Юрова, Юрий Федоров, Владимир Крючков, заслуженная артистка России Светлана Калганова.

Спектакли покажут в Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького.

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