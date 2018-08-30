В Краснодаре артисты ТО «Премьера» проведут вечер памяти Кобзона

На 81-м году жизни 30 августа скончался народный артист Иосиф Кобзон. Последние 13 лет депутат Государственной Думы боролся с онкологическим заболеванием, перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

Его госпитализировали 20 июля в тяжелом состоянии. Однако сохранить жизнь артисту врачи не смогли. Вместе с родственниками и коллегами Кобзона скорбит вся страна.

В Краснодаре уже решили провести вечер памяти. В октябре запланирован большой концерт. На сцене Музыкального театра в исполнении хора и симфонического оркестра прозвучат знаменитые песни артиста.

«Ушел самый главный и мудрый человек. Человек, который посвятил свою жизнь не себе только. Он посвятил ее тому, чтобы было легко молодым. Он помогал всегда и подставлял плечо, если мы не знали или нам было трудно, это мы можем сказать от себя. Он был тем, кто основал «Премьеру»», — сказала генеральный директор ТО «Премьера» Татьяна Гатова.

Иосиф Кобзон был почетным гражданином Краснодара и Анапы. Нередко выступал на краевых концертных площадках. Соболезнования родным и близким Иосифа Кобзона выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он уверен: переоценить заслуги такого человека для России невозможно.

«Мы потеряли не просто любимого артиста. От нас ушел человек великой судьбы, целая эпоха. Всю свою жизнь он посвятил сохранению отечественной культуры, народных традиций, укреплению нравственности и духовности. Его песни, его неподражаемый голос стали эталоном певческого искусства. Иосиф Давыдович был сильной, многогранной, невероятно талантливой личностью. Неравнодушным, открытым, волевым человеком. Настоящим патриотом», — заявил Вениамин Кондратьев.

Прощание с артистом пройдет 2 сентября в Москве. Точное время еще не определено. Похоронят великого исполнителя и политика на Востряковском кладбище столицы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник