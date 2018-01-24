В Краснодаре асфальт на улице Новороссийской уложат при сухой погоде

Строители укладывают тротуарную плитку, делают парковочные места, устанавливают освещение. На перекрестках появились новые светофоры.

Участок дороги от Северного моста до Шевченко протяженностью 1,7 км откроют, как только строители уложат верхний слой покрытия. Но приступить к этим работам они смогут, когда улучшится погода.

«Сейчас о сроках тяжело говорить в связи с погодными условиями. Покрытие должно быть сухое и температура воздуха должна быть не менее 5 °С», — сказал заместитель директора предприятия «Единая служба заказчика» Андрей Канайчев.

Ремонт на одной из самых загруженных магистралей краевой столицы начался в июне 2017 года. Закончить работы планировали в декабре, однако строителям помешали дожди.

Продолжают ремонтировать также Тургеневский мост. На путепроводе рабочие заменили температурные швы, положили асфальт, сделали разметку. Левая половина уже готова. Стремятся к финишу и строительные бригады на Садовом мосту. По данным администрации Краснодара, выполнены уже 78% от всех запланированных работ.

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