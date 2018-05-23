В Краснодаре автобус № 21 изменит маршрут движения

Новая схема движения начнет действовать с 1 июня.

Автобусы будут ходить в прямом и обратном направлениях до улицы Московской по обычному маршруту, затем от улицы Московской по следующему пути: по улицам Петра Метальникова, Российской, переулку Гаражному, улицам 1 Мая, Кирилла Россинского до поселка Краснодарского.

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Анфиногенова, маршрут изменили по многочисленным просьбам жителей поселка Краснодарского и Музыкального микрорайона, которые смогут без пересадок доехать до ТЦ «Лента» и других объектов, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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