В Краснодаре автобус № 46 с 1 сентября изменит схему движения

На маршрут выйдет транспорт большой вместимости.

С 1 сентября автобусы № 46 ЦКР — поселок Плодородный будут идти от Колхозного рынка до улицы Школьной по прежнему маршруту, далее по Восточно-Кругликовской с поворотом на 40 лет Победы до Генерала Трошева и далее по маршруту.

«Обновленный автобусный маршрут свяжет ЖК «Панорама» и стадион ФК «Краснодар» с центральной частью города и будет проходить рядом с объектами социального значения», — прокомментировали в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

На улице 40 лет Победы будет установлена дополнительная остановка в районе улицы Героев-Разведчиков. На линии в случае необходимости будут работать дополнительные единицы транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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