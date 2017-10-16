В Краснодаре автобусы № 2 и 14 снова изменят маршруты, чтобы не создавать пробки

Транспорт пойдет по новым маршрутам с 18 октября.

«Движение автобусов большой вместимости на узком участке улицы Гагарина от Котовского до Тургенева создают заторовую ситуацию и нарушают график движения. В связи с этим вводится новый вариант движения данных маршрутов», — пояснили в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

Теперь автобус № 2, двигаясь из микрорайона Гидростроителей в сторону Бальнеолечебницы, от улицы Северной будет идти по Котовского, Красных Партизан, Тургенева и далее по маршруту.

Автобус № 14, направляясь из Комсомольского микрорайона в сторону Бальнеолечебницы, от Северной будет идти по Котовского, Красных Партизан, Тургенева, Гагарина и далее по маршруту.

Чтобы уточнить местонахождение и время прибытия транспорта, пассажиры могут обращаться в транспортно-навигационный центр по телефонам горячей линии: 8 (903) 412-01-01, 218-99-18, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 15 мая на улице Тургенева приостановили эксплуатацию низкопольных троллейбусов на маршрутах № 2, 6, 10 из-за неудовлетворительного качества дорожного полотна.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 марта заявил, что краснодарские дороги на улицах Тургенева и Новороссийской находятся в «убитом» состоянии. По его словам, на ремонт дорог в городе предусмотрена беспрецедентная сумма. В график ремонта включили 51 участок.

В городском департаменте транспорта и организации дорожного движения пояснили, что ограничивать движение по улице Тургенева планируется поэтапно. Согласно постановлению мэрии, движение транспорта для проведения капремонта будут частично закрывать до 15 апреля. На весь период ремонтных работ на участке между Северной и Гагарина изменили движение автобусов № 2, 14, 39, 65, 67, 106А и двух троллейбусов № 2 и 6. Троллейбусный маршрут № 10 временно закрыли.

Со схемой движения можно ознакомиться здесь.

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