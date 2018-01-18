В Краснодаре автомобиль ДПС попал в аварию, пострадали два человека

ДТП произошло 17 января. Двое сотрудников полиции получили травмы.

«Авария произошла около 18:00 на перекрестке улиц Джерзинского и Скобелева. Произошло столкновение патрульного автомобиля ДПС, двигавшегося со звуковыми и световыми сигналами, с автомобилем Nissan», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате двое сотрудников полиции получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится служебная проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

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