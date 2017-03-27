В Краснодаре автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В Краснодаре 25 марта в ДТП погибла 44-летняя женщина.

Авария произошла в 19:45 на улице Лизы Чайкиной. По предварительным данным, 20-летний водитель ехал за рулем Daewoo Espero со стороны улицы Уральской в сторону Новороссийской и сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«От полученных травм 44-летняя пострадавшая скончалась на месте аварии. По факту ДТП проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

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