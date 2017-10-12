В Краснодаре банкноты номиналом 200 и 2 тыс. рублей представят 14 октября

Презентация новых купюр в Москве состоится 12 октября, она пройдет в формате телемоста. Банкноты представят председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Ткачук.

Дальний Восток и Севастополь выбрали в качестве символов новых денежных знаков всенародным голосованием. Оно проходило в Интернете в 2016 году.

На изображение на новых банкнотах претендовали и кубанские города — Краснодар и Сочи. Достопримечательности прибрежного курорта дошли до финала. Но в итоге на купюрах появятся космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.

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