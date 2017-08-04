В Краснодаре бензин за год подорожал на 2,2 рубля

Данные о средних потребительских ценах на бензин и дизельное топливо опубликовал Краснодарстат.

Согласно данным ведомства, на конец июля 2016 года литр бензина марки АИ-92 стоил 36,24 рубля, АИ-95 — 39,42 рубля, дизельного топлива — 34,18. По данным на 31 июля 2017 года, средняя цена за литр АИ-92 составляет 38,68 рубля (разница 2,44 рубля), АИ-95 — 41,68 рубля (разница 2,26). Дизельное топливо выросло в цене до 37,76 рубля за литр (разница 3,5 рубля).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне в России средняя цена бензина превысила 40 рублей.

В России предложили ограничить въезд машин на бензине на курорты.

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