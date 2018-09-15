В Краснодаре без света остались около 4 тыс. человек

Отключение электроэнергии произошло 15 сентября в 10:31 в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

Сначала отключилась подстанция «Северо-Восточная», позднее —ряд других трансформаторных подстанций. Без электричества остались жители улиц имени 40-Летия Победы, Восточно-Кругликовской, Школьной, Черкасской, имени Героя Яцкова.

Сейчас энергетики приступили к работам по восстановлению подачи электричества.

«На электрической подстанции работают аварийные бригады специалистов «НЭСК» — Прикубанские электрические сети. После отключения без света остались жители Восточно-Кругликовского микрорайона, нескольких прилегающих к нему улиц. Электричество в дома краснодарцев вернется в ближайшее время», — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города пресс-службе администрации Краснодара.

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