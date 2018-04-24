В Краснодаре без вести пропал пенсионер

Полиция разыскивает 64-летнего Леонида Виноградова.

Известно, что мужчина 2 июля 2017 года ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение не установлено.

На вид пропавшему 60-65 лет, рост 170-172 см, телосложение худощавое, волосы короткие волнистые, носит черные усы.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Леонида Виноградова, просят сообщить об этом в отдел полиции Прикубанского округа на улице Гагарина, 103 или позвонить по телефонам: 8 (861) 226-52-22, 8 (918) 213-62-72 и 102, сообщает пресс-группа УМВД России по Краснодару.

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