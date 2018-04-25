В Краснодаре безопасность на майские праздники обеспечат 1,2 тыс. человек

С 29 апреля по 9 мая полиция будет работать в усиленном режиме. Обеспечение безопасности обсудили на заседании, которое провел мэр Евгений Первышов.

Глава Краснодара поручил в период майских праздников уделить особое внимание обеспечению общественной безопасности в местах с массовым пребыванием людей. Также необходимо дополнительно проверить работоспособность камер видеонаблюдения в городском общественном транспорте, на основных городских магистралях, на улицах, в торговых центрах, вокзалах и аэропортах.

Начальник управления МВД России по городу Краснодару Дмитрий Остапенко рассказал, что в настоящее время Краснодарский гарнизон полиции активно готовится к первомайским праздникам, Дню Победы. Образован временный оперативный штаб, подготовлен план расстановки сотрудников для дежурства в праздничные дни. Особое внимание уделят охране воинских мемориалов и захоронений, к ним будут приближены маршруты патрулирования. Всего в майские праздничные дни охранять общественный порядок в Краснодаре будут около 800 сотрудников полиции, более 300 казаков-дружинников, около 100 сотрудников Росгвардии.

Городская антитеррористическая комиссия обследовала 25 городских парков, скверов, площадей и других мест проведения массовых мероприятий. Начальник управления культуры Ирина Лукинская сообщила, что в городских парках усилят меры противопожарной безопасности, проведут учения по антитеррористической защищенности.

Директор департамента образования Алексей Некрасов рассказал, что уже проводится работа по обновлению паспортов безопасности 289 муниципальных учреждений образования. К 20 мая эта работа должна быть завершена, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе. Выходной переносится с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля. Благодаря переносу, в праздник Весны и Труда граждане отдохнут четыре дня — с 29 апреля по 2 мая.

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