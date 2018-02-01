В Краснодаре безопасность в день выборов президента обеспечат более 1,2 тыс. человек

Следить за порядком на участках будут более 800 полицейских, 150 казаков, а также сотрудники Росгвардии, народные дружинники, сотрудники ЧОП и курсанты.

Вопросы безопасности и антитеррористической защищенности обсудили на совещании в мэрии.

«В Краснодаре 18 марта, как и во всей стране, пройдут выборы президента России. Совместная задача городской власти, правоохранительных органов — обеспечить общественный порядок, безопасность и антитеррористическую защищенность не только избирательных участков, но и всех мест массового пребывания граждан», — сказал вице-мэр Краснодара Виталий Косенко.

В краевом центре будут работать пять территориальных избирательных комиссий, 15 избирательных участков в местах временного пребывания граждан и 317 участков по месту жительства, проголосовать на которых смогут почти 756 тыс. избирателей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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