В Краснодаре библиотека проведет для детей «Морской бой кисти Ивана Айвазовского»

Мероприятие в честь 200-летия со дня рождения художника пройдет 30 июля в 13:00 в библиотеке имени братьев Игнатовых.

Урок-путешествие проведут для детей среднего школьного возраста. Сначала пройдет набор в команду юнг. А для этого нужно будет ответить на вопросы о мореплавании и заработать медаль. Сформированная команда отправится в «дальнее плавание», в ходе которого юные путешественники научатся вязать морские узлы, разучат песни о морях и дальних странах, познакомятся с творчеством художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Дети увидят картины художника, в том числе «Чесменский бой». Узнают о его творчестве, достижениях, выставках, а также о его родном городе Феодосии, где он рисовал и где на собственные средства построил школу, библиотеку, музей, картинную галерею, провел водопровод.

В ходе библиотечного урока ребята посмотрят видеофрагменты о дальних плаваниях, о моряках, о жизни художника, сообщает пресс-служба министерства культуры края.

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