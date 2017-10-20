В Краснодаре бизнес-форум «Дело за малым» перенесли на апрель 2018 года

Оргкомитет форума принял решение об изменении времени проведения мероприятия.

«В рамках деловой программы форума планировалась организация ряда крупных мероприятий с участием представителей федеральной инфраструктуры поддержки МСП. В связи с высокой загруженностью потенциальных участников форума, полноценное освещение федеральной повестки в сфере совершенствования механизмов поддержки бизнеса оказалось невозможным. Принятое оргкомитетом решение позволит расширить тематику деловой программы мероприятия, а также сформировать более масштабную выставочную экспозицию», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Форум переносится с ноября 2017 года на апрель 2018 года. Точные даты проведения мероприятия будут объявлены позднее.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», форум должен был пройти 10 ноября в выставочном комплексе «Экспоград-Юг».

Первый региональный форум малого и среднего бизнеса Кубани прошел в ноябре 2016 года в Краснодаре. Организатором мероприятия выступил департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. На пленарной сессии выступили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, бизнес-омбудсмен Борис Титов, бизнесмен Сергей Галицкий, председатель Наблюдательного совета банка «Кубань Кредит» Виктор Бударин и другие.

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