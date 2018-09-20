В Краснодаре бизнесменам рассказали, как повысить производительность труда

Семинар для бизнесменов в рамках исполнения майских указов президента России организовал краевой Фонд развития промышленности.

«В крае утверждена приоритетная региональная программа по повышению производительности труда. Эта работа должна проводиться до 2025 года и предусматривает повышение в целом на 30%», — отметил директор Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрий Королев.

«Мы в прошлом году опробировали это на государственном и муниципальном секторе. Мы ожидали небольшого эффекта, тем более, времени прошло немного — 3-5 месяцев, но за этот период производительность труда достигла 15-20%. Убыточные сферы — ЖКХ, водоснабжение — сегодня показывают реальную прибыль», — пояснил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Семинар собрал около 100 участников — это представители промышленности, аграрного сектора и других направлений. Эксперты рассказали, как улучшить производительность труда и какие результаты даст новая схема работы персонала.

«Мы сейчас не можем представить бизнес без таких инструментов, как стандартизированная работа и производственный анализ, и конечно, мы гордимся тем, что внедрили у себя на предприятии культуру постоянных улучшений», — сказал руководитель направления по качеству аэропортов Краснодарского края Роман Сульдин.

«На сегодняшний день российский рынок несмотря ни на что развивается, и отечественная продукция востребована, поэтому для нас на сегодняшний день это очень актуально», — считает участник семинара Константин Анисимов.

Чтобы помочь предприятиям Кубани работать эффективнее, создан региональный Центр компетенций в сфере повышения производительности труда. Там представители бизнеса могут получить консультации и поддержку в рамках краевой программы.

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