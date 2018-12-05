В Краснодаре бизнесменов научат повышать производительность труда

Специальный гость конференции — Ясухито Матсудаира, ведущий консультант компании Toyota и вице-президент Prime Earth EV Energy Co.,Ltd, который расскажет о японской практике кайдзен.

Научно-практическая конференция «Бережливый бизнес — высокая производительность» пройдет 13 и 14 декабря.

В программе — лекции и практические занятия в форме деловых игр. Участники смогут посетить производственную площадку предприятий, активно внедряющих бережливые технологии, — это агрохолдинг «Кубань» в Усть-Лабинске и завод CLAAS в Краснодаре.

В качестве основных спикеров на конференции выступят руководители компаний, занимающих ведущие позиции в вопросах повышения производительности труда и внедрения бережливых технологий.

«Майским указом президента поставлена задача обеспечить рост производительности труда на предприятиях страны не ниже 5% к 2024 году. Краснодарский край как регион с высокими амбициями по развитию экономики должен находиться в числе лидеров страны», — цитирует министра экономики региона Александра Руппеля пресс-служба администрации Краснодарского края.

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