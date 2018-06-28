В Краснодаре бизнесмены обсудили 17 целей устойчивого развития

Цели развития утверждены ООН и направлены на улучшение жизни населения планеты.

«Их можно разбить на три блока. Это блок социальный, блок экономический и блок экологический, или охраны окружающей среды. Они все неимоверно актуальны для каждой страны», — отметила председатель управляющего совета ассоциации «Национальная сеть глобального договора» Лариса Овчинникова.

«Прежде всего, нужно заниматься разъяснительной работой. Многие предприятия еще мало знают о том, что такое вектор устойчивого развития. О нем надо говорить для того, чтобы эти предприятия имели вес не только на внутренней арене, у нас здесь в крае, но и выходили на международный уровень», — считает заместитель председателя регионального отделения РСПП Сергей Огурцов.

Конференцию провело региональное отделение Союза промышленников и предпринимателей. Мнениями смогли обменяться эксперты международного уровня, представители бизнеса, краевой власти, ключевых общественных и бизнес-объединений.

«Мы встретились здесь с людьми, абсолютно полными энтузиазма в этом направлении работы. Конечно, бизнес — один из ключевых драйверов развития. От его позиции многое зависит», — пояснила управляющий директор по корпоративной ответственности РСПП Елена Феоктистова.

«Мы видим, что и наши потребители, и общество в целом ожидают от бизнеса правильного, добросовестного и корректного поведения в отношении тех вопросов, которые связаны с экологией, взаимоотношениями с местными сообществами, с тем, как бизнес получает прибыль. Уже много компаний, в том числе наша, интегрировали цели устойчивого развития в бизнес-компаний», — сказал директор по устойчивому развитию и корпоративным программам компании «Филип Моррис Интернешнл» в России Ирина Жукова.

Соблюдая международные правила игры, предприниматели края смогут еще более эффективно и ответственно развивать свой бизнес и вносить вклад в устойчивое развитие Краснодарского края.

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