В Краснодаре бизнесмены обсудили взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями

Задержка подачи воды, газа или электроэнергии, как правило, приводит к дополнительным затратам, и в итоге себестоимость продукции превосходит ожидания бизнеса и потребителей.

На конференцию в краснодарский деловой центр съехались почти 200 человек со всего края. Это представители власти, надзорных, контролирующих органов, ресурсники и бизнесмены.

«Самое главное — чтобы естественные монополии соблюдали то, что прописано и в постановлении правительства, и законами энергетики и водоснабжения. А задача контролирующих органов — донести эти слова до электросетевых и энергоснабжающих организаций и бизнесменов, рассказать, что у них есть права, просто ими нужно грамотно пользоваться», — сказал руководитель региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края Сергей Милованов.

На встрече обсудили трудности, которые возникают при подключении объектов к электросетям, а также снижение стоимости тарифов.

«Действительно, есть возможности работы с тарифами в различных отраслях и возможности их уменьшения для того, чтобы стоимость продукта складывалась на достаточно справедливом уровне», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

На конференции говорили и о необходимости регионального документа, который будет регулировать отношения между предпринимателями и ресурсоснабжающими организациями. Проект с таким нормативно-правовым актом уже разработали в Законодательном собрании края и представили на встрече. В нем будет определенный перечень услуг для бизнеса.

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