В Краснодаре, благодаря видео из соцсетей, раскрыли кражу кузова автомобиля

В полицию Краснодара обратился местный житель, у которого похитили кузов неисправного автомобиля. Машина стояла рядом с его гаражом около перекрестка Шоссе Нефтяников и Стахановской.

Последний раз мужчина проверял сохранность имущества за несколько дней до его пропажи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Проводя проверку по факту кражи, полицейские в одной из социальных сетей увидели фотографии того, как кузов грузят на КамАЗ и увозят. Благодаря этому стражи порядка смогли выяснить точное время кражи, имя владельца грузовика и маршрут его следования.

Похищенное привезли на металлобазу на улице Тихорецкой. В документах был указан мужчина, который сдал кузов на металлолом. Им оказался 24-летний местный житель, судимый ранее за незаконное хранение наркотиков. Молодой человек выручил за чужое имущество 8 тыс. рублей.

Похитителя задержали, он признался в краже. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. За совершенное преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник