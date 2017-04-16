В Краснодаре богослужения прошли в 38 православных храмах и церквях

Во всех православных церквях и храмах Краснодара в ночь на 16 апреля прошли пасхальные богослужения.

По традиции перед началом праздничной литургии в Свято-Екатерининский собор из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь, от которого зажгли свечи в зале и передали во все храмы Кубани. Ближе к полуночи под звон колоколов прихожане во главе с митрополитом Исидором совершили крестный ход и возвестили о Воскресении Христовом.

Завершилось богослужение освящением пасхальных яиц и куличей, которые прихожане принесли с собой.

Безопасность обеспечивали сотрудники управления МВД России по Краснодару и казаки Екатеринодарского районного казачьего общества.

Праздничные торжества, пасхальные службы и крестные ходы в городских храмах будут проходить в течение всей Светлой седмицы, сообщает пресс-служба администрации города.

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