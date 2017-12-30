В Краснодаре бойцы Росгвардии задержали укравшего телефон мужчину

Злоумышленника передали следственно-оперативной группе полиции.

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в ночь с 29 на 30 декабря находились на маршруте патрулирования на пересечении улиц Гимназической и Фрунзе. К ним обратилась девушка и сообщила, что пять минут назад неизвестный мужчина украл ее мобильный телефон и скрылся. Девушка описала приметы злоумышленника, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

К бойцам Росгвардии присоединились еще две группы задержания вневедомственной охраны. По горячим следам они нашли и задержали подозреваемого. Мужчина находился недалеко от указанного адреса на улице Фрунзе. Злоумышленником оказался 27-летний житель Ростовской области. При нем был похищенный мобильный телефон.

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