В Краснодаре боксер Дмитрий Пирог сыграет в шахматы с журналистами

Чемпион мира по боксу среди профессионалов, депутат Госдумы станет участником II Открытого чемпионата по шахматам среди журналистов, который пройдет 2 ноября.

В этом году турнир пройдет в поддержку федеральной программы «Шахматы в школе».

В чемпионате примут участие представители региональных СМИ — газет, журналов, теле- и радиокомпаний, интернет-порталов и информационных агентств, а также работники пресс-служб. Награды будут разыграны в личном первенстве среди мужчин и женщин, а победитель в командном зачете получит Кубок Федерации спортивных журналистов Кубани.

Победители и призеры определятся по итогам пяти туров по швейцарской системе. Их наградят кубками, медалями и дипломами.

Турнир состоится в ТРК «Сити-центр», начало — в 15:00, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого отделения Федерации спортивных журналистов России.

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