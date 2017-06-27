В Краснодаре более 200 домов останутся в июле без горячей воды

ГУК-Краснодар представил перечень домов, в которых в июле отключат горячую воду.

В него вошли 202 жилых дома. Так, с 3 до 15 июля горячей воды не будет в нескольких домах на улице 40 лет Победы. С 3 до 16 июля — на третьей линии Нефтяников, на улицах Кольцевой, Аэродромной, Коммунаров, Котовского, Лузана, Новаторов, Промышленной, Рылеева, Свободы, Севастопольской, Стахановской, Строителей, в поселке Белозерном.

С 17 по 28 июля — улицах 40 лет Победы, Армавирской, Зиповской, Московской. С 17 до 30 июля — на улицах Яна Полуяна, Ковалева, Атарбекова, с/з Солнечном.

С полным списком домов, попавших в зону отключения, можно ознакомиться здесь.

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