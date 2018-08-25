В Краснодаре более 8 тыс. человек помолились у мощей святителя Спиридона Тримифунтского

В Россию 24 августа прибыл ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского с греческого острова Корфу.

Первым и единственным местом пребывания святыни на Юге России стал Екатерининский кафедральный собор Краснодара.

С 12:30 24 августа до 9:00 25 августа у святыни помолились более 8 тыс. человек. Паломники прибывают из Абхазии, Крыма, Адыгеи, Волгоградской и Астраханской областей, Чеченской республики и Ставропольского края.

Очередь к мощам растянулась на квартал перед Екатерининским кафедральным собором. Люди проводят в ней по несколько часов. Волонтеры приносят паломникам воду. На территории собора работает киоск с выпечкой, есть лавочки, на которых можно отдохнуть. Вне очереди добровольцы пропускают пожилых людей, беременных женщин, семьи с маленькими детьми.

Также в эти дни ежедневно богослужения будет совершать митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского покинет кубанскую столицу 29 августа в 21:00.

Сейчас продолжается набор волонтеров, которые готовы нести дежурство в Соборе в дни пребывания в нем ковчега с десницей святителя Спиридона. Записаться можно по телефону 8 (918) 930-95-54, сообщает пресс-служба Екатеринодарской и Кубанской Епархии.

Ознакомиться с расписанием богослужений, которые будут совершены в Соборе во время пребывания мощей, можно здесь.

Фоторепортаж о прибытии мощей святителя Спиридона Тримифунтского в Краснодар можно увидеть здесь.

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