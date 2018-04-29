В Краснодаре болельщиков ФК «Локомотив» бесплатно отвезут на стадион

Власти краевой столицы попросили болельщиков московской команды, которые приедут 30 апреля на матч с «Краснодаром», воздержаться от несанкционированных шествий и использования пиротехнических средств.

Болельщики «Локомотива» планируют собраться в парке им З0-летия Победы, поприветствовать команду в районе 16:00 при выезде из гостиницы Hilton и затем уже пойти на матч.

Для всех болельщиков, кто приехал в Краснодар на личном транспорте, в парке имени З0-летия Победы будет организована бесплатная автостоянка. Также всем желающим поприветствовать свою команду будет предложено проехать к гостинице Hilton на муниципальных автобусах, на которых затем всех болельщиков «Локомотива» доставят на стадион «Краснодар». Отправление из парка запланировано на 15:30.

«В выходной день традиционно по улице Красной, где находится гостиница, в которой разместился «Локомотив», подростки катаются на скейтах, самокатах и роликах, гуляют мамы с маленькими детьми, пенсионеры и просто отдыхающие граждане. Администрация Краснодарского края, города Краснодара, руководство ГУ МВД России по Краснодарскому краю настоятельно призывают болельщиков «Локомотива» воздержаться от несанкционированных шествий и использования пиротехнических средств», — говорится в обращении властей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ожидается, что на матч с ФК «Краснодар» приедут более 5 тыс. болельщиков «Локомотива». В случае, если «Локо» одержит победу, он досрочно станет чемпионом России.

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