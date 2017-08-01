В Краснодаре болельщику дяде Мише восстановят паспорт

Суд 1 августа вынес решение о восстановлении актовой записи факта рождения Михаила Гарияна.

Об этом сообщила организатор сообщества «Дом для дяди Миши» Светлана Черникова на своей странице в Facebook. Она пояснила, что жилье для мужчины нельзя было приобрести из-за документов, которые он потерял шесть лет назад. Для этого отправляли запросы в Баку, но там их игнорировали.

«Благодаря адвокатам суд вынес решение о восстановлении актовой записи факта рождения Гарияна Михаила Вартановича. Мы получим паспорт и сможем купить дом человеку, которого все эти годы как бы и не существовало», — написала Черникова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», акция «Дом для дяди Миши» стартовала в Краснодаре 7 ноября 2016 года. С помощью акции удалось собрать 1,8 млн рублей.

Михаилу Гарияну 68 лет. Он приехал на Кубань в 1989 году, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе. У него нет ни дома, ни документов.

Материал «Кубань 24» о болельщике дяде Мише смотрите здесь.

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