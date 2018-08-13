В Краснодаре бомж украл дверь автомобиля и сдал на металлолом

Собственник автомастерской на улице Уральской сообщил о краже в полицию.

Мужчина рассказал, что оставил запчасть на улице, а на следующий день дверь пропала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Предприниматель просмотрел записи с камер видеонаблюдения и увидел, что дверь унес неизвестный мужчина. На следующий день автослесарь заметил вора вблизи СТО, задержал его и вызвал сотрудников полиции.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что подозреваемый — несудимый 49-летний гражданин без определенного места жительства.

Бомж отрицал свою вину. Полицейские выяснили, что в день кражи мужчину видели в кафе в парке «Солнечный остров», он покупал алкоголь. Также его видели в пункте приема металла.

Правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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