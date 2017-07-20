В Краснодаре будут бесплатно эвакуировать старые автомобили

Об этом договорились администрация города и отдел ГИБДД управления МВД по Краснодару.

«Проанализировав причины, побудившие людей оставлять свои транспортные средства на многие годы бесхозными, пришли к выводу, что в большинстве случаев собственники не в состоянии нести расходы по доставке своего имущества к месту утилизации», — рассказал заместитель директора департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов.

Владелец разукомплектованного автомобиля может обратиться в администрацию округа, на территории которого находится его имущество. При вывозе транспорта необходимо присутствовать лично и иметь при себе гражданский паспорт и справку из ГИБДД о том, что автомобиль снят с учета для дальнейшей утилизации.

Старые машины начали вывозить с 17 июля. За первую неделю с начала кампании из мест общего пользования убрали три автомобиля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Заявки на вывоз старого автомобиля можно оставлять по телефонам:

В Карасунском округе — 231-26-66

В Прикубанском округе — 221-18-99

В Западном округе — 259-64-94 и 259-79-69

В Центральном округе — 239-51-02

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