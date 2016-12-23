В Краснодаре будут курсировать новогодние трамваи

В Краснодаре с 24 декабря по 15 января будут курсировать новогодние трамваи.

Они будут попеременно выходить на маршруты № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21. Узнать местонахождение вагонов можно по телефону горячей линии КТТУ: 262-51-15, а с расписанием ознакомиться на сайте www.kttu.ru и на официальных страницах предприятия в социальных сетях.

Вагоны Западного депо украшены светящимися гирляндами, праздничными наклейками на бортах, а экипаж вагона переодет в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

Также Деда Мороза и Снегурочку в эти дни можно будет встретить в трамваях «Витязь» и «Метелица», работающих на маршруте №5.

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