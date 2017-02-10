В Краснодаре будут судить адвоката за взятку в 1,5 млн рублей

В Краснодаре в феврале завершили расследование уголовного дела в отношении адвоката, который за 1,5 млн рублей обещал подзащитному посодействовать досрочному освобождению.

По версии следствия, адвокат защищал мужчину, которого подозревали в покушении на незаконный сбыт наркотиков. В июне 2016 года адвокат сообщил подозреваемому, что может добиться назначения более мягкого наказания с отбыванием в исправительной колонии на территории Краснодара с дальнейшей возможностью условно-досрочного освобождения после отбытия половины срока. За свои услуги он попросил 200 тыс. рублей и еще 1 млн 300 тыс. рублей для якобы передачи должностным лица, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Об этом подсудимый рассказал своей знакомой, которая по согласованию с ним обратилась в краевое управление СКР. После этого 29 июля 2016 года адвокат встретился с женщиной и получил от нее деньги. В этот момент его задержали сотрудники УФСБ.

Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

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