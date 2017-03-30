В Краснодаре будут судить автомойщиков, спрятавших тело убитого коллеги в мусоре

В Краснодаре 29 марта завершили расследование уголовного дела об убийстве на автомойке на улице Калинина, совершенном в ноябре 2016 года. В деле появился новый фигурант, помогавший убийце прятать тело.

По версии следствия, трое сотрудников автомойки, расположенной на улице Калинина, в ноябре 2016 года выпивали алкоголь. Один из них ушел спать, а двое остались и продолжили застолье. Между ними произошел конфликт на бытовой почве, во время которго 26-летний мужчина взял черенок от лопаты и дважды ударил им по голове оппонента. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Злоумышленник разбудил приятеля, вместе они оттащили тело погибшего во двор за хозяйственными постройками, обмотали тряпками, прикрыли гранитными плитами и скрылись.

«В отношении 26-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве, в отношении соучастника — по ст. 316 УК РФ «Заведомо не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления». Расследование проведено в кратчайшие сроки, следствием собрана достаточная доказательная база, материалы дела передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого дело отправят в суд», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Скляр.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 1 марта на улице Калинина в куче строительного мусора нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти и длительное время пролежавшее на месте. Возбудили уголовное дело. Началось расследование, во время которого выяснилось, что убийство произошло в ноябре 2016 года. Личность подозреваемого установили, его задержали.

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