В Краснодаре будут судить двоих мужчин за взятку при строительстве дороги к рынку

В Краснодаре в марте завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника Упрдор «Черноморье» и замдиректора «Юг-Проект», которых обвиняют в получении 500 тыс. рублей взятки.

По версии следствия, 13 января 2016 года к 56-летнему бывшему заместителю начальника отдела управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» обратился юрист с намерением получить для своего доверителя технические условия на строительство съезда с федеральной трассы Р-217 «Кавказ» к сельскохозяйственному рынку. Мужчина предложил обратиться к 32-летнему заместителю директора ООО «Юг-Проект» для изготовления схемы съезда.

После того, как техусловия были готовы, 18 января 2016 года сотрудник Упрдор «Черноморье» попросил юриста передать ему 500 тыс. рублей. Чтобы скрыть преступные действия, он привлек для этого того же самого сообщника. Заподозрив неладное, юрист обратился с заявлением в правоохранительные органы. Дальнейшие действия происходили под контролем оперативных сотрудников.

Взятку передали 9 июня 2016 года, в этот же день сообщник пришел в кабинет сотрудника дорожного агентства и передал деньги. После этого злоумышленников арестовали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о получении взятки должностным лицом в крупном размере и о посредничестве. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным прокуратурой Западного округа Краснодара обвинительным заключением направят в Ленинский районный суд Краснодара.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в июне 2016 года сотрудника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства» заподозрили в получении взятки в 500 тыс. рублей.

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