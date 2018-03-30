В Краснодаре будут судить экс-сотрудника краевого департамента имущественных отношений

Мужчина предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество.

По версии следствия, мужчина входил в состав рабочей группы по рассмотрению заявок на получение лицензий на право пользования участками недр местного значения для добычи подземных вод при министерстве природных ресурсов. Весной 2017 года к нему обратилась представитель фирмы по вопросу подачи документов. Сотрудник департамента имущественных отношений сказал женщине, что необходимо передать ему 300 тыс. рублей для дальнейшей передачи денег за принятие решения о предоставлении права пользования участком недр.

При этом злоумышленник не договаривался с должностными лицами другого ведомства, а намеревался распорядиться деньгами самостоятельно. Деньги следовало оставить в продуктовом магазине, адрес он указал. Женщина сообщила о произошедшем в Следственный комитет. Реализовать преступный план чиновнику не удалось, его действия были пресечены сотрудниками отдела ЭБ и ПК по Краснодару, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Расследование проводил Первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. Вину в преступлении мужчина признал в полном объеме. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.

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