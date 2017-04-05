В Краснодаре будут судить еще одного участника нападения на «Мастер-пиццу»

В Краснодаре в апреле завершили расследование уголовного дела о хулиганстве в отношении 25-летнего парня, который в мае 2014 года участвовал в вооруженном налете на «Мастер-пиццу».

Во время расследования 25-летний подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в розыск. В середине марта он сам пришел в полицию с явкой с повинной и рассказал об обстоятельствах преступления. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подозреваемому предъявили обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Работал первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Советский районный суд Краснодара, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в Краснодаре в ночь с 10 на 11 мая 2014 года. В кафе «Мастер-пицца» на улице Алтайской ворвались молодые люди в масках, вооруженные битами и арматурой, и устроили погром. Восемь посетителей получили травмы разной степени, а один из них, 25-летний Тимур Ашинов, скончался на следующий день в больнице.

Расследование уголовного дела о вооруженном нападении на пиццерию следователи закончили в мае 2015 года. В совершении преступления обвинили 22 человека. В декабре 2015 года суд вынес приговор: организатору нападения назначили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальным участникам дали от восьми месяцев до четырех лет в колонии общего режима. Четыре человека, принимавшие участие в нападении на пиццерию, скрылись от следствия. Их объявили в федеральный розыск.

В апреле суд изменил наказание четверым налетчикам на «Мастер-пиццу» — с реального лишения свободы на штраф. В июле 2016 года суд вынес приговор еще одному нападавшему на пиццерию в Краснодаре — Мураду Садиеву. Его приговорили к одному году восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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