В Краснодаре будут судить еще одного участника нападения на «Мастер-пиццу»

Мужчину обвиняют в хулиганстве — во время вооруженного нападения на кафе в 2014 году он запугивал посетителей и персонал.

По данным следствия, согласно отведенной роли 34-летний обвиняемый своим угрожающим видом и своими действиями оказывал на находившихся в помещении людей психологическое воздействие, создал массовость и таким образом оказывал поддержку остальным участникам нападения. Своими действиями он грубо нарушил общественный порядок, общепринятые нормы морали и правила поведения, продемонстрировал пренебрежительное отношение и явное неуважение к обществу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ о хулиганстве, совершенном организованной группой. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела направили в суд.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в Краснодаре в ночь с 10 на 11 мая 2014 года. В кафе «Мастер-пицца» на улице Алтайской ворвались молодые люди в масках, вооруженные битами и арматурой, и устроили погром. Восемь посетителей получили травмы разной степени, а один из них, 25-летний Тимур Ашинов, скончался на следующий день в больнице.

Расследование уголовного дела о вооруженном нападении на пиццерию следователи закончили в мае 2015 года. В преступлении обвинили 22 человек. В декабре 2015 года суд вынес приговор: организатору нападения назначили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальным участникам дали от восьми месяцев до четырех лет в колонии общего режима. Четыре человека, принимавшие участие в нападении на пиццерию, скрылись от следствия. Их объявили в федеральный розыск.

В апреле суд изменил наказание четверым налетчикам на «Мастер-пиццу» — с реального лишения свободы на штраф. В июле 2016 года суд вынес приговор еще одному нападавшему на пиццерию в Краснодаре — Мураду Садиеву. Его приговорили к одному году восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

В апреле 2017 года завершили расследование уголовного дела о хулиганстве в отношении 25-летнего парня, который в мае 2014 года участвовал в вооруженном налете на «Мастер-пиццу», а после этого скрылся от следствия.

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