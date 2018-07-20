В Краснодаре будут судить мужчину за хищение из бюджета почти 400 млн рублей

Расследовало уголовное дело Управление ФСБ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 46-летний житель Краснодара обвиняется в совершении девяти фактов мошенничества, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Он вместе с четырьмя жителями Краснодара и Ейска с осени 2008 года по август 2011 года предоставил в налоговые органы недостоверные документы о праве ряда организации на возмещение налога на добавленную стоимость. Они похитили из бюджета свыше 394 млн рублей, а также покушались на хищение еще более 57 млн рублей.

В начале июля 2011 года обвиняемый также изготовил подложные официальные документы, обладающие соответствующими реквизитами и удостоверяющие юридические факты.

В сентябре 2011 года злоумышленника объявили в розыск. Задержали его в Австрии в июне 2015 года.

Сейчас его сообщники признаны виновными в совершении указанных преступлений и приговорены к различным срокам лишения свободы.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор края направил уголовное дело в Советский районный суд Краснодара.

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