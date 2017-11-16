В Краснодаре будут судить мужчину, забившего сожительницу ногами из-за уборки

Расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, завершено.

Следствие установило, что 55-летний мужчина и его 50-летняя сожительница жили в одном из домов в садовом товариществе «Краснодаргорстрой». По версии следствия, утром 29 августа мужчина был пьян, женщина занималась уборкой, из-за этого произошел конфликт. Злоумышленник толкнул сожительницу, она упала. Подойдя к лежащей на полу пострадавшей, мужчина несколько раз ударил ее ногой в область спины.

После этого женщине стало плохо, сожитель предложил вызвать скорую помощь, но она отказалась. Вечером состояние пострадавшей ухудшилось, к приезду медицинской бригады она скончалась. Причиной смерти стала кровопотеря из-за тупой травмы груди и живота с разрывом селезенки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Расследование завершено, материалы дела передали в суд.

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