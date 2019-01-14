Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-разыскного отдела Краснодарской таможни.

По версии следствия, в октябре 2017 года обвиняемый, зная о том, что индивидуальный предприниматель перевозил пассажиров на междугороднем автобусе, возможно незаконно перемещенном через таможенную границу Евразийского экономического союза, за взятку в 70 тыс. рублей предложил не проводить оперативно-разыскных мероприятий и не изымать транспортное средство, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Индивидуальный предприниматель согласился с условиями и перевел на банковскую карту мужчине деньги.

Также обвиняемый в январе 2018 года получил от местного жителя, который намеревался торговать немаркированными табачными изделиями, взятку в 50 тыс. рублей.

Уголовное дело направили прокурору для подписания обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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