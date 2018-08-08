В Краснодаре будут судить торговцев оружием из Ингушетии

08 августа в 12:55

Мужчин с оружием и боеприпасами задержали в краевом центре оперативные сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в период с января по ноябрь 2017 года 25-летний житель Ингушетии в интернете познакомился с краснодарцем, который оказался оперативником, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Житель соседней республики предложил мужчине купить два сигнальных пистолета МР-371, переделанных для стрельбы патронами калибра 9х18 мм, 21 патрон калибра 9х18 мм, автомат АК-74 калибра 5,45 мм. Сотрудник органов правопорядка согласился. Доставить покупку в кубанскую столицу продавец уговорил двух знакомых водителей маршрутного такси «Назрань — Краснодар».

Канал незаконной поставки огнестрельного оружия на территорию края перекрыли сотрудники ФСБ. Жителей Ингушетии задержали и возбудили в отношении них уголовное дело.

Расследование завершено, материалы передали в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей.

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