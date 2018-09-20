В Краснодаре будут судить троих мужчин за убийство местного жителя из-за Audi А6

Следователи раскрыли преступление, которое произошло 13 сентября 2017 года. Они установили, что злоумышленники зарезали 40-летнего мужчину, вывезли его тело за город и закопали в лесополосе. После этого угнали его машину и продали.

По версии следствия, 25-летний житель Туапсе и двое его 29-летних приятелей находились в Краснодаре. Они решили напасть на 40-летнего знакомого одного из них, чтобы завладеть его машиной. Преступные роли распределили заранее, 25-летний парень по телефону договорился о встрече с мужчиной. Вечером того же дня он приехал к дому на улице Кожедуба. Там его уже ждал знакомый, он приехал на своем Audi А6.

Злоумышленник ударил приятеля ножом в грудь и убил его. К нему подбежал 29-летний подельник. Вместе они положили тело на заднее сиденье автомобиля и поехали на хутор Октябрьский, чтобы там похоронить погибшего. По пути они позвонили третьему фигуранту дела и попросили его привезти лопаты, которые купили заранее.

Когда их подельник привез инструменты, они закопали тело в лесополосе, забрали деньги, вещи и машину жертвы и уехали. Чтобы продать иномарку, 25-летний и 29-летний мужчины отправились в Махачкалу. Там они продали машину, деньги поделили на троих. Ущерб составил более 640 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, 25-летний парень в июне 2016 года обманул 28-летнюю знакомую, забрал у нее под предлогом ремонта машину Kia Rio вместе с документами. Ущерб составил более 415 тыс. рублей.

Возбудили уголовные дела. В зависимости от роли каждого, мужчин обвиняют по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью), ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве, сопряженном с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение, с причинением тяжкого вреда здоровью). Вину в преступлениях обвиняемые не признали.

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, материалы направили в Краснодарский краевой суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 19 сентября 2017 года в лесополосе нашли тело 40-летнего мужчины.

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