В Краснодаре будут судить участников перестрелки в кафе под Усть-Лабинском

Перестрелка произошла 31 декабря в станице Ладожской, были убиты три человека.

По данным следствия, в ночь на 31 декабря в кафе станицы Ладожской 35-летний местный житель и 33-летний уроженец Керчи в состоянии алкогольного опьянения поссорились с компанией мужчин. После конфликта они сходили домой за автоматом, ножом и боеприпасами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вернувшись, один из подозреваемых выстрелами из автомата убил посетителя кафе и диджея заведения. Затем он вышел на улицу, где выстрелил в сидящего в автомобиле 18-летнего молодого человека. В результате полученного огнестрельного ранения пострадавший скончался.

В это время соучастник стрелявшего, вооруженный ножом, находился позади и обеспечивал его безопасность. Затем стрелок спрятал оружие и боеприпасы в лесополосе.

Злоумышленники были задержаны по горячим следам. Обвинения, предъявленные мужчинам, подтвердились комплексом собранных доказательств, в том числе результатами проведенных экспертиз, допросами свидетелей и очевидцев, родственников как обвиняемых, так и потерпевших.

После перестрелки в открытых источниках и социальных сетях распространялись различные предположения о подробностях преступления. Всю информацию тщательно проверили, но подтверждения ей не нашли.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в Краснодарский краевой суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по информации очевидцев, перестрелка произошла в кафе «Огонек» станицы Ладожской около 5:00 31 декабря. Сообщается, что стреляли из автомата. В сети появилось видео перестрелки. В Усть-Лабинском районе по факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемых в перестрелке под Усть-Лабинском задержали в Кореновском районе. Случай со стрельбой в станице Ладожской прокомментировал атаман Кубанского казачьего войска.

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